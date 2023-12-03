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Команда «Львы» выиграла выставочный турнир по теннису «Трофеи Северной Пальмиры»

Команда «Львы» выиграла выставочный турнир по теннису «Трофеи Северной Пальмиры»
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Команда «Львы» выиграла выставочный турнир по теннису «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. За команду победителей выступали теннисисты Карен Хачанов, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Вера Звонарёва, Александр Бублик, Ласло Джере, Виктория Томова.

«Львы» победили «Сфинксов» с общим счетом 6:5. В заключительном матче турнира россиянин Александр Шевченко потерпел поражение от представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты.

Напомним, Александр Бублик на турнире мог играть и одну, и за другую команду.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходил 1–3 декабря на кортах концертно‑спортивного комплекса «Арена» в Санкт‑Петербурге. В командном турнире выступали спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.

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