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Турсунов: у Кудерметовой все данные, чтобы войти в топ-10 лучших теннисисток мира

Турсунов: у Кудерметовой все данные, чтобы войти в топ-10 лучших теннисисток мира
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Известный российский тренер Дмитрий Турсунов, работавший с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, оценил её перспективы на попадание в пятёрку лучших теннисисток мира.

«По своему потенциалу Кудерметова — теннисистка из топ-5? У Вероники все данные, чтобы быть в топ-10. Для того чтобы войти в первую пятёрку, нужно иметь супермотивацию. У испанки Паулы Бадосы есть все данные, чтобы стать первой ракеткой мира. Только сейчас, когда у неё в разгаре роман со Стефаносом Циципасом, ей и в теннис-то играть не всегда хочется. Потенциал нужно преобразовывать в технический арсенал и тактические наработки, а дальше собирать всё вместе и надеяться на удачу», — сказал Турсунов в интервью «РИА Новости».

В начале декабря Кудерметова сообщила, что прекратила работу с Дмитрием Турсуновым, вошедшим в тренерский штаб спортсменки на временной основе в сентябре 2023 года.

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