Турсунов — о нейтральном статусе теннисистов: меня бы эти правила не очень задели

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов предположил, как на спортсменах отражается нейтральный статус, в котором выступают российские игроки АТР и WTA.

«Отражается ли на теннисистах нейтральный статус? На эту тему с ребятами не общался, но меня бы эти правила не очень задевали. Понятно, что сейчас превалируют политические моменты, но через два-три года всё может вернуться на круги своя. Больше проблем для тех ребят, которые тренируются в России, сейчас с логистикой», — сказал Турсунов в интервью «РИА Новости».

Напомним, ранее Турсунов работал со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, чемпионкой US Open в 2021 году британкой Эммой Радукану и победительницей Олимпийских игр в Токио швейцаркой Белиндой Бенчич.