Мыскина: Медведев и Рублёв очень круто выдержали прошедший сезон

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина подвела итоги сезона для российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Медведев и Рублёв очень круто выдержали прошедший сезон. Да, хотелось видеть Андрея, играющего в решающих стадиях Итогового турнира. Не говорю, что он плохо выступил, просто есть причины, почему он не показал свой лучший теннис. Здорово, что Даня вышел из группы, но у него был безумно сложный год. Наверное, накопилась усталость. Теннисисты — это просто люди. Но для наших ребят сезон можно считать отличным. Если бы не травма, Карен Хачанов тоже поборолся бы за топ-10», – сказала Мыскина в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в рейтинге ATP Медведев занимает третью строчку, а Рублёв находится на пятом месте.