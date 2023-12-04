Рейтинг ATP, 4 декабря: Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Теннисисты из топ-10 сохранили свои места в рейтинге. Первой ракеткой мира остаётся сербский теннисист Новак Джокович. Россиянин Александр Шевченко поднялся с 49-го на 48-е место, а Павел Котов опустился на одну строчку — с 66-го на 67-е место.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 4 декабря:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 245 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7600.

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4805.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3985.

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245.

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3100…

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520…

35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193…

39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122…

48 (49). Александр Шевченко (Россия) — 947…

67 (66). Павел Котов (Россия) — 791.