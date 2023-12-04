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Бывшая первая ракетка мира Остин рассказала, чем Джокович впечатлил её в 2023 году

Бывшая первая ракетка мира Остин рассказала, чем Джокович впечатлил её в 2023 году
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Двукратная чемпионка US Open, бывшая первая ракетка мира американка Трэйси Остин высказалась о выступлениях серба Новака Джоковича в 2023 году.

«Какой невероятный год был у Новака Джоковича! Победа в трёх мэйджорах в 36 лет показывает, что его жажда быть лучшим не угасает. Новак всегда стремится добиться улучшений во всём, от диеты до ловкости и ударов. Среди его поразительных цифр для меня выделяется вот что. На «Ролан Гаррос» Новак провёл шесть тай-брейков – 55 очков. И за эти 55 очков он не сделал ни одной невынужденной ошибки. Мы знаем, что в теннисе одни очки важнее других. И, когда это особенно важно, Новак включается на все 100%. Сейчас он соревнуется не только с собой или соперниками, но и с историей», — приводит слова Остин Tennis.com.

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