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Каролина Возняцки дала совет молодым теннисистам

Каролина Возняцки дала совет молодым теннисистам
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки дала наставление молодым теннисистам.

«Я не верю в особые жертвы ради чего-то. Я верю, что все мы делаем выбор, и решения, которые мы принимаем, ставят нас в те условия, в которых мы хотим оказаться. В конце концов, я думаю, что сделала правильный выбор. Я горжусь этим и хочу научить этому молодое поколение. Воплощайте свои мечты и работайте для достижения целей. Если ты много работаешь и любишь то, что делаешь, всё возможно. Я родом из маленького городка, у которого нет теннисных традиций, и теперь я вижу, как растут другие датские теннисисты. Это нечто особенное для меня.

Хольгер Руне? Надеюсь, что он положит начало новой традиции в датском теннисе. Уверена, мы будем видеть всё больше детей, играющих в теннис и воплощающих свои мечты в этом виде спорта», — приводит слова Возняцки Tennis World USA со ссылкой на Azteca Deportes.

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