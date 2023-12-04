Рик Макки выразил несогласие со словами Бориса Беккера в адрес Карлоса Алькараса

Американский теннисный тренер Рик Макки отреагировал на слова шестикратного победителя турниров «Большого шлема» Бориса Беккера в адрес испанца Карлоса Алькараса.

«Я не думаю, что он показал плохой результат. Он был немного травмирован, я видел, что его подвижность не была стопроцентной. Но он всё равно играл. Алькарас чуть занял оборонительную позицию, не был таким авторитетным, как обычно.

Мне кажется, я читал, что Борис Беккер сказал, что он не прогрессирует. Я не согласен. Я думаю, что он стал лучше, проигрывая, хотя и не по результату. Он стал лучше, потому что это будет мотивировать его работать над психологической игрой и немного укрепить ситуацию, и, думаю, что лучшая игра от Карлоса Алькараса ещё впереди», — приводит слова Макки Tennis Infinity.