«Все пытались просто выжить». Вера Звонарёва рассказала о сложностях на Итоговом WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва, ставшая победительницей Итогового чемпионата WTA в паре с немкой Лаурой Зигемунд, рассказала о непростых условиях проведения соревнований в Канкуне (Мексика).

«Неделя была очень тяжёлая. Жалко, конечно, всех спортсменов, которые туда отобрались. Показывать в таких условиях хороший теннис было крайне сложно — все пытались просто выживать. И психологически было сложно: когда третий матч всё переносили и переносили, мы ждали и ждали. Но всем уважение: девочки проявили себя как профессионалы. Все вставали рано утром и по 25 раз разминались: когда дождь переставал, мы собирались выходить на корт, а он опять начинался. И так целый день. В некоторые дни, то есть 16 часов подряд, мы только разминались и ждали, разминались и ждали. График, неидеальные условия — но такое случилось.

Надеюсь, что организаторы сделают выводы, и в будущем Итоговый WTA всё-таки будет проводиться в зале. Потому что когда у тебя такой формат – две группы должны сыграть определённое количество матчей – уже очень сложно, когда вмешивается погода», – сказала Звонарёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Интервью с Верой Звонарёвой можно прочитать завтра, 5 декабря, в 8:00 на «Чемпионате».