«Я ничего от себя не жду, это правда». Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение на корт

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё возвращение после травмы, которое состоится на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Соревнования пройдут с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.

«Я думаю, что готов. Верю и надеюсь, что дела пойдут хорошо, и это даст мне возможность получать удовольствие от игры на корте. Но я ничего от себя не жду, это правда», — цитирует Надаля We Are Tennis в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что испанский теннисист сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису, воспользовавшись защищённым рейтингом. Напомним, Надаль получил травму 18 января 2023 года в матче второго круга Australian Open.