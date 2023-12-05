Вера Звонарёва рассказала, какой из 16 титулов в паре считает особенным

Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, какой из титулов, выигранных ей в парном разряде, является для неё особенным.

«Каждый из титулов особенный – сложно выделить один. Конечно, сейчас в памяти победа на Итоговом WTA, потому что это очень важный турнир, где за титул сражаются восемь лучших команд и ты становишься победителем уже в конце года.

Также мой первый турнир «Большого шлема» в Америке в 2006 году, который я выиграла с француженкой Натали Деши – это было в самом начале моей карьеры. Со Светой Кузнецовой взяли ТБШ, когда я возвращалась после травмы и мне было нелегко. И с Лаурой взяли US Open в 2020-м – наш первый титул – ещё и в ковидный год, когда не было зрителей. Тоже особенный, потому что играли при пустых трибунах, всё было по-другому», – сказала Звонарёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.