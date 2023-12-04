Джокович провёл на вершине рейтинга на 100 недель больше, чем все действующие игроки

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович проводит 402-ю неделю в качестве лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована в понедельник, 4 декабря, на сайте организации. Это ровно на 100 недель больше, чем у всех остальных действующих игроков вместе взятых.

На втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль. Он провёл на первой строчке 209 недель. Далее следуют британец Энди Маррей (41 неделя), испанец Карлос Алькарас (36) и россиянин Даниил Медведев (16).

В общей сложности эти теннисисты провели 302 недели в статусе первой ракетки мира, что ровно на сто недель меньше, чем Джокович.

Стоит отметить, что этот статистический показатель не учитывает игроков, которые завершили карьеру.

Напомним, серб стал первым человеком, преодолевшим рубеж в 400 недель на вершине рейтинга. В женском теннисе дольше всех первой ракеткой была немка Штеффи Граф — 377 недель. В мужском до Джоковича — швейцарец Роджер Федерер (310 недель).