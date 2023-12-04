Лопес — об Алькарасе: в отличие от Джоковича он не может выигрывать матчи в эконом-режиме

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, завершивший профессиональную карьеру в 2023 году, поделился мнением о том, почему концовка сезона у соотечественника Карлоса Алькараса выдалась неудачной. Молодой испанец проиграл четыре из своих последних шести матчей.

«Он играет каждую неделю на чрезвычайно высоком уровне. Когда ты постоянно нацелен на попадание в финал или победу на турнире, это ощущается по-другому, это гораздо тяжелее. Ему всего 20 лет, иногда мы забываем об этом.

Более того, он играет так интенсивно, ему просто необходимо быть свежим, иметь огонь в глазах. Он не может выигрывать матчи в эконом-режиме, в отличие от Джоковича, который иногда начинает в медленном темпе, пока не найдёт свою игру и становится непобедимым.

У Карлоса все ещё недостаточно опыта, чтобы сказать: «здесь сыграю, здесь нет, подготовлюсь здесь, откажусь от этого». Это очень сложно. И всё, что с ним происходит, что он испытывает в таком раннем возрасте – это цунами, которое настигло его в 20 лет, и с ним трудно справиться.

Вот почему я так уважаю то, что он делает. Потому что Новак не пугает его, у него достаточно мужества, чтобы без страха противостоять Джоковичу, который, по мнению многих, является лучшим игроком в истории», – приводит слова Лопеса портал Tennis365.