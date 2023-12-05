10-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц поддержал идею объединения турниров «Большого шлема» и «Мастерсов» в отдельный тур.

«Это действительно хорошая идея, и я считаю, что у нас должны быть отдельные туры.

Если ты выступаешь в главном туре, ты должен играть все крупные турниры, и сетки на них должны быть достаточно большими, чтобы участвовать могли практически все теннисисты из топ-100.

Можно сделать 14 главных турниров. Так за теннисом будет легче следить. Не будет людей, которые будут набирать кучу очков на турнирах категории 500 и 250. И самое главное – у игроков не будет сумасшедшего расписания», – приводит слова американца портал Tennis365.