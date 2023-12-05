Ига Свёнтек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет

Первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Ига Свёнтек (Польша) стала первой теннисисткой за десять лет, выигравшей как минимум по одному турниру каждой категории в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).

В сезоне-2023 польской спортсменке покорился один турнир из серии «Большого шлема», Итоговый турнир WTA, турнир категории WTA-1000, два турнира WTA-500, а также турнир категории WTA-250.

Последний раз до Свёнтек подобное достижение было у американской теннисистки Серены Уильямс в 2013 году. Тогда спортсменка стала победительницей двух турниров «Большого шлема», Итогового чемпионата WTA, пяти турниров ATP-1000, двух WTA-500 и одного турнира WTA-250.