Норман — о помощи Меджедовичу со стороны Джоковича: акт доброты без лишнего пиара

Бывшая вторая ракетка мира, тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Стэна Вавринки, Магнус Норман лестно отозвался о Новаке Джоковиче в связи с помощью, которую серб оказывает своему молодому соотечественнику Хамаду Меджедовичу.

«В год, когда в мире очень много агрессии, ненависти и насилия, об этом невероятно приятно читать. Акт доброты и самоотдачи без лишней публичности или пиара. Браво, Ноле», – написал Норман в социальных сетях.

Напомним, Меджедович не раз говорил, что без финансовой помощи со стороны Джоковича ему было бы тяжело. «Он помогает мне финансово, предоставляет корты, тренеров, всё, что нужно для моей карьеры. Он мне очень помог. Всё, что нужно профессиональному теннисисту, он обеспечил. Он заплатил за это. Это было полезно. Он просто помогал мне, когда мне это было нужно, и до сих пор помогает мне во всём. Я рад, что он помогает мне», — отмечал серб.

На прошлой неделе 20-летний спортсмен выиграл все пять матчей на турнире Next Gen ATP Finals в Джидде, одолев в субботнем финале первого сеяного, француза Артура Фиса.