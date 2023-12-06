Тренер Медведева сравнил выступление Даниила в 2021 и 2023 году

Тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара сравнил выступления своего подопечного в 2021 и 2023 году.

«Если мы говорим о стабильности, это был его лучший сезон. Даниил выиграл два «Мастерса», несколько других турниров. Но в 2021 году он выиграл Большой шлем, был в ещё одном финале «Большого шлема», закончил год вторым ― тот год был лучше. Но 2023 близок к 2021 по качеству, безусловно», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в 2023 году россиянин одержал пять побед на турнирах ATP: побеждал на харде в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также выиграл грунтовый «мастерс» в Риме. Также Даниил ещё четыре раза проигрывал в финале: на тысячнике в Индиан-Уэллсе, US Open, Пекине и Вене. На турнирах серии «Большого шлема» Медведев дошёл до третьего раунда Australian Open, проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», уступил в полуфинале Уимблдона и потерпел поражение в финале US Open.