«Вау, он снова сделал это». Тренер Медведева рассказал, как Даниил удивил его в 2023 году

Тренер третьей ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара поделился тем, как российский теннисист смог удивить его в нынешнем году.

«Летний период был очень интересным, как и «Уимблдон». Тогда Медведев меня сильно удивил. В тот период Даня был не очень уверен в себе. На это не было больших причин, но после одного поражения он потерял уверенность очень быстро. Но то, как быстро он пришёл в себя, поразило меня. Я сказал себе: «Вау, он снова сделал это».

В итоге он играл в полуфинале «Уимблдона». Конечно, в таких ситуациях, когда Медведев теряет уверенность, я пытаюсь дать ему позитивный взгляд на ситуацию. Например, в этом году он проиграл Де Минауру в Торонто. Да, по итогу он проиграл, совершил несколько ошибок, но в матче был отрезок, когда он играл хорошо, вёл в счёте. Я сказал: «Окей, ты не можешь быть идеальным постоянно. Но в этом матче было хорошее. Тебе надо увидеть это. Не всё было дерьмом», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.