Тренер Медведева: Даня всегда был способен играть агрессивно. В 2023-м мы дали ему свободу

Тренер третьей ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, в каких аспектах российский теннисист смог прибавить в 2023 году.

«Медведев в этом году стал лучше пробивать топ-спины, прибавил в агрессии с форхенда. Но дело в том, что Даня всегда был способен это исполнять. Опять же ― всё зависит от уверенности в себе. В этом сезоне нам удалось дать Медведеву больше свободы, дать ему возможность не бояться быть агрессивным. Он понял, что способен так играть и начал это развивать», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в 2023 году россиянин одержал пять побед в турнирах ATP: побеждал на харде в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также выиграл грунтовый «мастерс» в Риме.