Тренер Медведева объяснил причины поражения Даниила в матче с Синнером на Итоговом турнире

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара объяснил причины поражения своего подопечного в матче с итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире.

«Это был очень интенсивный матч. Янник последние месяцы находился в потрясающей форме, был одним из трёх-четырёх лучших игроков мира. В первом сете Даниил провёл один плохой гейм на своей подаче, когда отдал её с 40:0. Этим он подарил Синнеру сет. Когда ты проигрываешь гейм так, ты стреляешь себе в ногу.

В то же время ― Медведев играл в хороший теннис. Во втором сете Даня был уверен в своей игре, по делу выиграл его ― я был очень доволен уровнем его игры. Но я не ожидал, что он проиграет третий сет так легко. Но когда ты проигрываешь свою подачу сразу после того, как ты отыгрался по сетам, ты теряешь динамику. Он снова выстрелил себе в ногу. Возможно, причина в физике, плюс немного потерял голову. Но именно маленькие детали в матчах против лучших игроков мира оказывают ключевое влияние», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.