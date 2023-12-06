Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева рассказал, почему Даниил решил не играть турниры перед Australian Open

Тренер Медведева рассказал, почему Даниил решил не играть турниры перед Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, объяснил, почему спортсмен решил не участвовать в турнирах в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Мы решили немного поменять нашу подготовку. Во-первых, у него будет несколько выставочных матчей в декабре. Во-вторых, мы решили направить это время на подготовку, на тренировки. Плюс ― Даниилу было очень важно восстановиться после такого сезона, побыть с семьёй. Это может послужить хорошим толчком перед Австралией», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Даниил Медведев в 2023 году закончил сезон третьей ракеткой мира, сыграл в финале US Open и выиграл два «Мастерса» (в том числе впервые на грунте).

Материалы по теме
«В начале года был момент, когда подумал: мы в дерьме». Он делает из Медведева топа
Эксклюзив
«В начале года был момент, когда подумал: мы в дерьме». Он делает из Медведева топа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android