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Тренер Даниила Медведева назвал поворотный момент сезона в 2023 году

Тренер Даниила Медведева назвал поворотный момент сезона в 2023 году
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Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о поворотном моменте сезона в 2023 году.

«Ключевой момент ― первый матч в Роттердаме в феврале с Фокиной. В первом сете, когда всё было плохо, я подумал: «Мы в дерьме. Если всё продолжится таким образом, у нас проблемы. Нам будет очень тяжело из этого выбраться». Но Даниил переломил этот матч, всё начало налаживаться. Следом была победа над Оже-Альяссимом, которая показала Медведеву, что он всё ещё способен обыгрывать топ игроков. А потом Даня победил Синнера в финале и всё пошло-поехало. Даниил ― потрясающий игрок, а когда он получает уверенность, он становится метеоритом, который не остановить», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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