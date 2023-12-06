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Тренер Медведева Сервара высказался о психологии и срывах Даниила на корте

Тренер Медведева Сервара высказался о психологии и срывах Даниила на корте
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Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о работе спортсмена с психологом.

«Сейчас Медведев снова работает с психологом. Безусловно, это очень важная часть, хорошая подмога для него. У нас у всех есть эмоции, всё живёт в нас, а это позволяет нам видеть игру, тренера, людей по своему. От эмоций и состояния зависит очень многое. Но очень важно не терять идентичность. Мы все знаем, каким Медведев иногда может быть на корте: эмоциональным, вспыльчивым. Но с одной стороны ― это отлично, в этом его сила. Работа с психологом ― это не отрицание внутреннего себя, которое позволяет Дане одерживать большие победы. Цель ― найти правильный баланс.

Приведу пример. В 2022 году во время турнира в Галле я ушёл с трибуны прямо по ходу матча, когда Медведев начал кричать на меня. После игры мы обсуждали это с ним, и я ему сказал: «Когда ты поступаешь так, ты бросаешь в дом факел и сжигаешь его до основания». И он согласился с этим. Поэтому очень важно работать над собой, своими эмоциями и мыслями. Например, мы видим, как Рублёв может иногда вести себя на корте ― это тоже часть него, это не изменить, но эту агрессию и порывы страсти можно направить чуть в другое русло», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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