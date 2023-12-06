Тренер Даниила Медведева назвал причины его проблем с подачей в 2023 году

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, раскрыл причины проблем с подачей у спортсмена в 2023 году.

«Проблемы с подачами вызваны несколькими причинами. Есть техническая сторона ― движение, проблемы с подбросом, которые провоцировали ошибки. Это базовые вещи. Например, иногда после двойных ошибок я просто говорил ему: «Даниил, ты просто не вытолкнул себя вперёд, это же простая ошибка». Это простейшие вещи, которые временами нас подводили.

Почему? Вот это уже другая сторона вопроса ― ментальная. Давай разберём на примере. Представь, что я обращаюсь к тебе и показываю на бутылку с водой: «Андрей, вот бутылка воды». А ты отвечаешь мне: «Нет, это не вода. Это пиво». Я говорю: «Нет-нет, это же вода. Вот попробуй, попей». Ты пьёшь, но всё равно говоришь мне: «Это пиво». Что я тогда могу с этим сделать? Ты мне не доверяешь, отрицаешь мои слова. То же самое было с подачей Дани. Часто он делал двойные ошибки под давлением счёта, результата.

Временами эмоции провоцировали эти ошибки. Если посмотреть назад, у него и в прошлом были большие матчи, в которых он тоже допускал двойные ошибки, но тогда это его не волновало. А в нынешнем сезоне это выглядело так ― после каждого матча с большим количеством двойных он вёл себя так, будто никогда до этого не делал двойных ошибок, всегда подавал идеально, а теперь начал подавать дерьмово, и это немного прибивало его. В такие моменты я говорил ему: «Послушай, в прошлом ты тоже делал ошибки, но тогда ты из-за этого не заморачивался. Это то же самое, что плохой отскок на грунте», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.