Тренер Медведева назвал причины успешной игры Даниила на грунте в 2023 году

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о причинах успешной игры спортсмена на грунтовых кортах в 2023 году.

«На корте ничего не изменилось. Что-то изменилось в его голове. Даниил поменял своё отношение к игре на грунте, понял, что он это может. Медведев почувствовал себя полноценным на этом покрытии. Но это не значит, что в следующем году он не скажет: «Дерьмо, я не могу играть на грунте». Но тогда я ему скажу: «Да? Как же ты тогда победил в Риме?» А он ответит мне: «Ой, ну это грунт был другой». Так что никогда нельзя быть ни в чём уверенным.

Я помню, как по ходу тренировки в Риме, сказал ему: «Ой, Даниил, мне кажется, или в этом году на грунте больше нет плохих отскоков?». Он ответил: «Всё то же самое, что и в прошлом году». Я сказал: «Да, тогда странно, почему ты про это больше ничего мне не говоришь?». Потому что в прошлые годы Медведев только и делал, что кричал: «Чёртов грунт, ненавижу отскоки на этом покрытии». Вот и вся разница.

Это был самый неожиданный титул в нашей карьере. Когда Даниил играл в Риме, я готовил его к каждому матчу как к финалу. И во время игр я думал: «Вау! А он неплох». И от матча к матчу я чувствовал, что Медведев диктовал почти каждый розыгрыш. Это было изумительно, потому что в 2022 Даня очень легко терял контроль над розыгрышем, бил по мячу слишком мягко, как будто он был легковесом в боксе. Конечно, когда он победил в Риме, у меня были особенные эмоции», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.