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Тренер Медведева: в матче с Алькарасом на US Open решили не ждать ошибок, брать агрессией

Тренер Медведева: в матче с Алькарасом на US Open решили не ждать ошибок, брать агрессией
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Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Открытом чемпионате США.

«Мы думали над тем, что он может улучшить в своей игре так, чтобы получить шанс с Алькарасом, как сделать так, чтобы не дать Карлосу шанс доминировать, как он это делал на «Уимблдоне» и в Индиан-Уэллсе. Мы не знали, сработает ли это или нет, потому что у Алькараса есть инструменты, чтобы доставлять Дане проблемы ― мощь, укороченные, игра у сетки. В итоге мы решили быть агрессивными, я сказал Дане, что нельзя ждать ошибок, нужно давить. Он исполнил это блестяще и добился одной из главных побед в карьере», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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