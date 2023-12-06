Беатрис Хаддад-Майя признана «Женщиной года» по версии бразильского GQ

11-я ракетка мира, 27-летняя бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя удостоилась звания «Женщина года» по версии GQ Brasil. Фото спортсменки было помещено на обложку номера журнала.

Фото: GQ Brasil

В 2023 году Хаддад-Майя выиграла свой первый турнир категории WTA-1000 в парном разряде в Мадриде вместе с белоруской Викторией Азаренко, а в одиночном разряде стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и чемпионкой малого Итогового турнира WTA – 2023, который прошёл в Чжухае (Китай). На малом Итоговом турнире бразильянке удалось обыграть таких теннисисток, как американка Мэдисон Кис, француженка Каролин Гарсия и россиянка Дарья Касаткина.

По ходу сезона бразильская теннисистка впервые в карьере попала в топ-10 мирового рейтинга и завершила 2023 год на 11-м месте.