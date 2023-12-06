Тренер Медведева объяснил, почему Даниил проиграл Джоковичу в финале US Open

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, объяснил поражение спортсмена от серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США.

«Второй сет в финале с Джоковичем на US Open был ключевым. Поражение в нём сломало Даню, он потерял энергию, почувствовал, что потерял шансы. С самого начала матча до 3:3 во втором сете у Даниила страдало качество ударов, что-то пропало. Возможно, не хватало ментальной энергии для креатива, но после 3:3 всё перевернулось, Медведев заиграл блестяще. Но с Новаком временами недостаточно играть блестяще, недостаточно быть лучшей версией себя. С Джоковичем надо быть ещё лучше, чем лучшая версия себя.

Тот удар на сет-пойнте? У него было два выбора, Медведев выбрал не тот удар, который принёс ему сет, но так бывает, это был его выбор в игре. Почему он выбрал именно кросс, а не обводящий? Он подумал, что там есть открытая часть корта, что Новак не успеет его перекрыть. Может быть, кто-то другой бы и не успел, но это Джокович», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.