Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева: все финалы ТБШ Даня сыграл с Джоковичем и Надалем ― это большая разница

Тренер Медведева: все финалы ТБШ Даня сыграл с Джоковичем и Надалем ― это большая разница
Аудио-версия:
Комментарии

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, высказался о соперниках спортсмена в финалах турниров «Большого шлема».

«Считаю ли я, что Медведев заслужил больше титулов «Большого шлема», чем есть сейчас? Ох, тяжёлый вопрос. Конечно, я бы хотел, чтобы он выиграл больше. Единственное, что я могу сказать, так это о том факте, что все свои финалы он сыграл против Надаля и Джоковича. Это совсем другое, это большая разница по сравнению с другими теоретическими соперниками в финалах. И мне бы очень хотелось посмотреть на финал турнира «Большого шлема» с участием Даниила и кого-то другого ― например, Карлоса или Янника. Мне очень интересно, какой был бы результат в таком случае», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«И тогда я подумал: мы в дерьме». Откровения тренера Даниила Медведева
Эксклюзив
«И тогда я подумал: мы в дерьме». Откровения тренера Даниила Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android