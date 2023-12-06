Стаббс: отказ играть из-за позиции по вакцинации обеспечил Джоковичу спортивное долголетие

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась о секрете спортивного долголетия серба Новака Джоковича.

«Я всегда говорю, что нужно внимательно составлять своё турнирное расписание, и именно поэтому, как я считаю, Джокович смог доминировать в туре в последние годы. Нет, я не имею в виду, что пандемия стала ему другом. Но давайте смотреть правде в глаза: его позиция по вакцинации и последующий отказ участвовать в трёх или четырёх турнирах «Большого шлема», в которых он должен был выступить, и которые, вероятно, выиграл бы, позволили ему обрести спортивное долголетие. Новак смог немного отдохнуть. Так что я думаю, что это невольно помогло Джоковичу. Уверена, сам он хотел играть», — приводит слова Стаббс Tennis Infinity со ссылкой на подкаст Rennae Stubbs Tennis Podcast.