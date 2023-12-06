Эрика Андреева вышла во второй круг челленджера в Анже

Российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 122-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла во второй круг турнира серии «челленджер» в Анже (Франция).

Соперницей россиянки в первом круге была испанка Нурия Парризас-Диас (126-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 26 минут, завершился победой Андреевой со счётом 7:5, 6:3. Россиянка четырежды подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Парризас-Диас сделала один эйс и совершила две двойные.

Во втором круге турнира в Анже Эрика Андреева встретится с победительницей поединка украинки Анастасии Соболевой (324-я ракетка мира) и румынской теннисистки Кристины-Андреи Миту (225-я ракетка мира). Матч между теннисистками проходит в эти минуты.