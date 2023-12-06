Видео: лучшие моменты Даниила Медведева в 2023 году

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своём YouTube-канале нарезку лучших моментов чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева на турнирах уровня ATP.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, Медведев (3) завершил сезон на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия), где дошёл до полуфинала. Там он со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы и потерпел одно поражение.

В 2023 году Медведев завоевал пять титулов на уровне ATP, причём два выигранных им турнира — это «Мастерсы». Также россиянин доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open.

На данный момент неизвестно, на каком именно турнире Медведев начнёт сезон-2024. Однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open, то есть не выступая ни на одном предваряющем мэйджор турнире.