Доходы Наоми Осаки упали на 72% в 2023 году

Доходы четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, японской теннисистки Наоми Осаки в 2023 году упали на 72% по сравнению с прошлым, сообщает издание Sportico с опорой на собственные рейтинги. Они составили ровно $ 15 млн (это пятый показатель среди спортсменок мира).

В 2022 году сразу несколько авторитетных изданий назвали Осаку самой высокооплачиваемой спортсменкой мира с доходом в более $ 50 млн.

Осака полностью пропустила сезон-2023, так как в июле впервые стала мамой. У Наоми и рэп-исполнителя Cordae родилась дочь, которую назвали Шей.

Отметим, что Sportico составляет свои рейтинги с опорой на информацию от маркетинг-специалистов, работающих с игроками, а также на основе рекламных сводок, размеров призовых и так далее. Деньги берутся без учёта вычета налогов.