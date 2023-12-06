«Уникум». Давыденко рассказал, почему Джокович до сих пор обыгрывает молодёжь

Бывшая третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Николай Давыденко рассказал, почему серб Новак Джокович до сих пор обыгрывает молодых теннисистов.

«Этот человек для меня уникум. Он обыгрывает мастерством, которое накопил за всё то время, когда даже с нами играл – с Федерером, Надалем, со мной. Новак всегда придерживался своих физических данных, старался держать силу, концентрацию. И он понимал, что своим теннисом он всех обыгрывает. Как и теннис, поколение «Большой тройки» раньше было чуть сильнее именно в теннисном плане. Даже Алькарас – он, как и Надаль в молодости – хорошо бегает. Но в теннисном плане не могу сказать, что он превосходит ожидания.

Если Джокович набирает форму, даже не играя несколько турниров, без травм, он физически готов. Важнее, чтобы остались силы на каждый матч. И, если они есть, у него концентрация будет намного выше, чем у других. Поэтому они его и боятся.

Плюс страх остаётся. Думаю, Джокович обыгрывает молодое поколение ещё и головой — они ему уже психологически проигрывают: «А, Джокович, всё!». И Джокович благодаря этому доминирует. Уникально то, что он делает. Можно сказать, единственный пока такой», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Отметим, в 2023 году Джокович взял наибольшее количество титулов с 2016-го – семь. На его счету три ТБШ, два «Мастерса», Итоговый турнир и АТР турнир серии 250 в Аделаиде.