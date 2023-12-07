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«Время идёт». Николай Давыденко — о возможном «Золотом шлеме» Джоковича в 2024 году

«Время идёт». Николай Давыденко — о возможном «Золотом шлеме» Джоковича в 2024 году
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Экс третья ракетка мира Николай Давыденко поделился мнением, соберёт ли серб Новак Джокович «Золотой шлем» – четыре ТБШ и Олимпиаду за один год.

«Думаю, время идёт и с каждым годом это становится всё сложнее и сложнее. Если бы на «Шлемах» играли три сета, я бы сказал, что да, есть 100-процентный шанс забрать все четыре турнира – это не пять партий бегать. Как на «Мастерсе» он раз – и захлопнул всех.

А на «Шлемах» всё-таки пятисетовики. Это истощает организм – играть семь матчей. Не знаю, насколько его хватит. Будет интересно посмотреть, в какой форме он будет на Australian Open — 2024. Многие игроки особо не стремятся на Олимпиаду – на неё нужна особая подготовка. У теннисистов такой нет, потому что тур идёт и Олимпиада входит в календарь. Она практически как обычный турнир. И уже у кого форма будет лучше в моменте, у того и будут шансы победить», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

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