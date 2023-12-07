«Покорить-то нечем». Давыденко раскритиковал современный теннис

Экс третья ракетка мира, чемпион Итогового турнира ATP 2009 года Николай Давыденко рассказал, почему в минувшем сезоне никто из игроков АТР его не покорил.

«Для вас, например, «покорить» – это показать какие-то результаты. А для меня в основном это сама игра, техника, движения, чем теннисист обыгрывает других – тонкие моменты. Пока не могу сказать, что кто-то меня особо покорил. В наше поколение, конечно, было на что посмотреть. Сейчас больше физической нагрузки: все более ударные, мощные, подачи оформляют. Покорить-то нечем. Если ты мощный, ты будешь бить, если высокий – будешь подавать. Так что пока не могу сказать: «Вау, это супертехника, вот это движения!» Я не увидел ничего сверхъестественного», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.