«Теннис на втором плане». Давыденко объяснил спад Алькараса в концовках сезона

Экс третья ракетка мира Николай Давыденко оценил причины спада и травматичность Карлоса Алькараса в концовках сезона.

«Для меня Алькарас очень странный. Почему так происходит? Потому что в испанской школе тенниса очень сильная физическая нагрузка. Они нереально качаются, у них сверхъестественная физподготовка. Они на этом делают акцент больше, чем на теннисе. Для них теннис на втором плане. Они говорят, что, в первую очередь, надо бегать и не уставать, а потом уже и на ту сторону корта играть.

Эти сверхнагрузки организм не выдерживает. Конечно, в 20 лет получать первые травмы слишком рано. Дальше другие появятся – оно цепочкой идёт. Поэтому он где-то выстрелит, а где-то может и сняться с турнира, потому что что-то произошло», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.