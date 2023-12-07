Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Теннис на втором плане». Давыденко объяснил спад Алькараса в концовках сезона

«Теннис на втором плане». Давыденко объяснил спад Алькараса в концовках сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Экс третья ракетка мира Николай Давыденко оценил причины спада и травматичность Карлоса Алькараса в концовках сезона.

«Для меня Алькарас очень странный. Почему так происходит? Потому что в испанской школе тенниса очень сильная физическая нагрузка. Они нереально качаются, у них сверхъестественная физподготовка. Они на этом делают акцент больше, чем на теннисе. Для них теннис на втором плане. Они говорят, что, в первую очередь, надо бегать и не уставать, а потом уже и на ту сторону корта играть.

Эти сверхнагрузки организм не выдерживает. Конечно, в 20 лет получать первые травмы слишком рано. Дальше другие появятся – оно цепочкой идёт. Поэтому он где-то выстрелит, а где-то может и сняться с турнира, потому что что-то произошло», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android