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«Он такой работяга». Давыденко поделился впечатлениями от игры Янника Синнера

«Он такой работяга». Давыденко поделился впечатлениями от игры Янника Синнера
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Экс третья ракетка мира Николай Давыденко поделился мнением, за счёт чего четвёртый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер так успешно провёл концовку сезона.

«Видел вживую, как Синнер играет и тренируется. Он такой работяга. Пытается изменить игру: катает, двигается хорошо, физически крепкий, высокий, подаёт – всё у него налаженное и стабильное. Конечно, с такой стабильностью он борется. Не могу сказать, что он всех сносит легко, – часто обыгрывает характером и до конца дожимает.

Но если он только борьбой дожимает, значит, чего-то всё равно не хватает. На одной силе воли весь сезон пройти сложно. Можно зацепить какие-то турниры, классные матчи или ТБШ, но, чтобы весь сезон проходить, как Джокович, нужно ещё что-то уметь. Может быть, это психология. Но Янник работяга, он молодец. Думаю, Синнер будет продолжать так играть и улучшит свой результат», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

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