«Он такой работяга». Давыденко поделился впечатлениями от игры Янника Синнера

Экс третья ракетка мира Николай Давыденко поделился мнением, за счёт чего четвёртый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер так успешно провёл концовку сезона.

«Видел вживую, как Синнер играет и тренируется. Он такой работяга. Пытается изменить игру: катает, двигается хорошо, физически крепкий, высокий, подаёт – всё у него налаженное и стабильное. Конечно, с такой стабильностью он борется. Не могу сказать, что он всех сносит легко, – часто обыгрывает характером и до конца дожимает.

Но если он только борьбой дожимает, значит, чего-то всё равно не хватает. На одной силе воли весь сезон пройти сложно. Можно зацепить какие-то турниры, классные матчи или ТБШ, но, чтобы весь сезон проходить, как Джокович, нужно ещё что-то уметь. Может быть, это психология. Но Янник работяга, он молодец. Думаю, Синнер будет продолжать так играть и улучшит свой результат», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.