Давыденко — о срывах Рублёва: когда очень хочется, эмоции превосходят и контроль теряется

Чемпион Итогового ATP — 2009 Николай Давыденко высказался об эмоциональных срывах второй ракетки России Андрея Рублёва.

«Конец года, последний турнир, и, конечно, он хотел набрать очки, показать результат. Это очень важно на самом деле, потому что каждый матч на Итоговом даёт 200 очков, а вместе с ними и дополнительный рейтинг, который будет держаться до конца сезона.

Андрею, конечно, тоже хотелось. Когда очень хочется, эмоции превосходят и контроль теряется. Я его не очень хорошо знаю, потому что не работал с ним как, например, с Кареном Хачановым. Общался с ним меньше, чем даже с Медведевым, когда был в туре. Они все эмоционально разные: кто-то более закрыт, кто-то открыт. Хачанов, например, более открыт, он понимающий. Рублёв – классный пацан, но чуть закрытый. У Медведева вообще свои тараканы. У всех всё своё», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.