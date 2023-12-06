«Время с семьёй». Элина Свитолина опубликовала свежие фото

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях свежие фотографии с родителями из Монте-Карло.

«Время с семьёй», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле. Затем Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Позднее она опубликовала фото с ортезом на ноге.

Элина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, в данный момент занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Кроме того, в мае ей удалось завоевать титул на турнире в Страсбурге (Франция).