Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Время с семьёй». Элина Свитолина опубликовала свежие фото

«Время с семьёй». Элина Свитолина опубликовала свежие фото
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях свежие фотографии с родителями из Монте-Карло.

«Время с семьёй», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле. Затем Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Позднее она опубликовала фото с ортезом на ноге.

Элина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, в данный момент занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Кроме того, в мае ей удалось завоевать титул на турнире в Страсбурге (Франция).

Материалы по теме
Цицидоса, Граф с Агасси, Федереры. Топ самых ярких теннисных романов
Цицидоса, Граф с Агасси, Федереры. Топ самых ярких теннисных романов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android