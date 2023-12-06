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Навратилова — о политических амбициях: я слишком стара для всего этого

Навратилова — о политических амбициях: я слишком стара для всего этого
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Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» уроженка Чехословакии Мартина Навратилова ответила на вопрос о том, есть ли у неё политические амбиции.

«Меня много раз спрашивали. Но я думаю, что если быть честным и говорить правду, то в политике многого не добьёшься. А вы знаете, я всегда говорю, что думаю. Может быть, мужчине это может сойти с рук, а вот женщине – не знаю. Я слишком стара для всего этого. 20 лет назад я бы хотела. Будь я на 20 лет моложе, я бы точно занялась политической деятельностью. Но сейчас у меня нет на это сил. Да и политика – просто слишком грязное дело», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda.

Стоит отметить, Навратилова регулярно высказывается на актуальные политические темы на своих страницах в соцсетях.

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