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Серена Уильямс показала, как лечит кожу на лице своим грудным молоком

Серена Уильямс показала, как лечит кожу на лице своим грудным молоком
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях видео своего ухода за кожей.

Серена призналась, что из-за использования средств с ретинолом у неё появились солнечные ожоги. Теперь она пытается лечить их с помощью своего грудного молока.

Напомним, в конце августа 2023 года 42-летняя Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.

«Так, это действительно странно? Я должна вам сказать, что после недели использования моего грудного молока под глазами это сработало!

Мне сказали добавлять грудное молоко во всё, а так как у меня его намного больше, я собираюсь протестировать это ещё в течение недели или около того и посмотреть, что получится», — прокомментировала своё необычное лечение Серена.

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