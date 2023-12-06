Серена Уильямс показала, как лечит кожу на лице своим грудным молоком

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях видео своего ухода за кожей.

Серена призналась, что из-за использования средств с ретинолом у неё появились солнечные ожоги. Теперь она пытается лечить их с помощью своего грудного молока.

Напомним, в конце августа 2023 года 42-летняя Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.

«Так, это действительно странно? Я должна вам сказать, что после недели использования моего грудного молока под глазами это сработало!

Мне сказали добавлять грудное молоко во всё, а так как у меня его намного больше, я собираюсь протестировать это ещё в течение недели или около того и посмотреть, что получится», — прокомментировала своё необычное лечение Серена.