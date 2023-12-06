Карен Хачанов восхитился мужеством фигуриста Костомарова

15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал встречу с олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира в танцах на льду Романом Костомаровым. Хачанов провёл совместную тренировку с Костомаровым и его дочкой Анастасией, которая профессионально занимается теннисом.

Напомним, Хачанов приехал в Россию, чтобы сыграть на выставочном турнире по теннису «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге.

«Вот что значит спортсмен с большой буквы! Мужество, характер и сила воли! Не перестаю восхищаться», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

27-летний Хачанов – чемпион шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах «Большого шлема» его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии – 2023.