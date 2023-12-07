Ига Свёнтек стала лучшей теннисисткой десятилетия по числу побед за один сезон

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек добилась уникального исторического достижения. Свёнтек в 2023 году выиграла 68 матчей – это самое большое количество побед в одиночном разряде среди женщин за один сезон в текущем десятилетии.

Стоит отметить, что это наивысший результат у женщин после 78 побед 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в 2013 году.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, в 2023 году Ига вышла в лидеры WTA-тура по заработкам с турниров, в её активе $ 9,86 млн.