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«Самая сентиментальная теннисистка». Наоми Осака опубликовала стильные фото

«Самая сентиментальная теннисистка». Наоми Осака опубликовала стильные фото
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях стильные фото.

«Самая сентиментальная теннисистка, которую вы когда-либо видели, это я», — подписала фото Осака.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

Наоми собирается вернуться в тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.

Ранее стало известно, что именитый бельгийский специалист Вим Фиссетт вернулся в тренерский штаб Осаки, при этом некрасиво разорвав контракт с перспективной китаянкой Чжэн Циньвэнь, это вызвало резонанс в теннисном сообществе.

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