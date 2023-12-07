Мирра Андреева поднялась на 359 мест в рейтинге WTA. Это самый большой скачок в 2023 году

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в 2023 соревновательном году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, то есть её прогресс составил 359 мест.

Другие впечатляющие прогрессы WTA-тура в 2023 году:

Элина Свитолина (Украина) – с 236-й на 25-ю позицию.

Каролина Мухова (Чехия) – с 149-й на 8-ю.

Софья Кенин (США) – с 235-й на 33-ю.

Анастасия Павлюченкова (Россия) – с 367-й на 59-ю.

Напомним, в прошедшем сезоне Мирра одержала четыре победы над игроком из топ-20 рейтинга WTA, а также вышла во вторую неделю Уимблдона (в 1/8 финала проиграла в трёх сетах американке Мэдисон Кис). При этом на старте сезона Мирра ещё играла на юниорском Australian Open, где дошла до финала, в упорной борьбе проиграв соотечественнице Алине Корнеевой.