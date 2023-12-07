Кончита Мартинес стала тренером чешки Мари Боузковой

Чемпионка Уимблдона 1994 года, бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Кончита Мартинес стала новым тренером 34-й ракетки мира, 25-летней чешки Мари Боузковой.

Отметим, что в разные периоды под руководством Мартинес тренировались такие теннисистки, как бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (в 2018-2019 годах) и двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруса (в 2020).

Новая подопечная Мартинес Боузкова — чемпионка одного турнира на уровне WTA, Мари завоевала его в 2022 году на турнире WTA-250 в Праге (Чехия), в финале разгромив россиянку Анастасию Потапову. Лучшее достижение чешки на ТБШ — четвертьфинал Уимблдона-2022.