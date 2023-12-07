Эверт: игроки должны внимательно изучить культуру Саудовской Аравии, прежде чем играть там

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая американская теннисистка Крис Эверт заявила, что теннисисты должны оценить множество факторов, прежде чем участвовать в турнирах в Саудовской Аравии.

«Игроки должны очень внимательно и серьёзно изучить культуру, законы и отношение к женщинам в Саудовской Аравии, прежде чем принимать взвешенное нравственное решение о том, играть им там или нет», – написала Эверт в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее другая легенда женского тенниса, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова выразила недовольство переговорами под эгидой WTA в Саудовской Аравии.

По данным СМИ, WTA почти договорилась о проведении Итогового турнира в Саудовской Аравии. Переговоры находятся в завершающей стадии, и обе стороны заинтересованы в многолетнем сотрудничестве. Если они придут к соглашению, то об этом могут объявить до конца года.