Андрей Ольховский оценил прогресс Мирры Андреевой в прошедшем сезоне

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский оценил прогресс Мирры Андреевой в 2023 году.

«Что нужно сделать, чтобы не скатиться обратно? Не играть на том же уровне, как играла, а только лучше и прибавлять. Я думаю, что это всё будет способствовать прогрессу. Мирра растёт, растёт уровень игры и класс будет повышаться со временем», — приводит слова Ольховского Vprognoze.

Напомним, по ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, то есть её прогресс составил 359 мест. В прошедшем сезоне Мирра одержала четыре победы над игроком из топ-20 рейтинга WTA, а также вышла во вторую неделю Уимблдона (в 1/8 финала проиграла в трёх сетах американке Мэдисон Кис).