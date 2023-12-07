Рафаэль Надаль оценил вероятность того, что завершит карьеру в 2024 году

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил вероятность того, что сезон 2024 станет для него последним в карьере.

«Существует большая вероятность, что это будет мой последний год, без сомнения. Также есть вероятность, что это будет только полгода. Я не могу ответить на эти вопросы прямо сейчас. Могу только сказать, что я вернусь, чтобы участвовать в соревнованиях.

В конце концов ты не знаешь, что может случиться. Всегда нужно давать себе шанс и не говорить то, после чего станешь рабом своих слов. Если ситуация и моё физическое состояние позволяют мне продолжать и наслаждаться тем, что я делаю, зачем мне устанавливать сроки. Не думаю, что это имеет смысл», — приводит слова Надаля Sport.es.